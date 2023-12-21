Бедная Сибирь: В Новосибирскую область прибыло более 75 тысяч мигрантов

Avia.pro - Новости Миграционные Потоки в Сердце Сибири Новосибирская область стала свидетелем значительного увеличения числа мигрантов в 2022 году, которое оказывает влияние на демографическую картину региона.
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