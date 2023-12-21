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Бедная Сибирь: В Новосибирскую область прибыло более 75 тысяч мигрантов

Бедная Сибирь: В Новосибирскую область прибыло более 75 тысяч мигрантов

Avia.pro - Новости Миграционные Потоки в Сердце Сибири Новосибирская область стала свидетелем значительного увеличения числа мигрантов в 2022 году, которое оказывает влияние на демографическую картину региона.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Авиа.про это ещё та помойка с набросами , спешащая за &quot;горяченьким&quot;.Отдать должное, некоторые материалы они подают первыми , и не все фейки и деза.
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18 час.
v
viach
Читал и глазам своим не верил!
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16 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
не пора бы их всех выселить со своими детками фашистами и их блядями
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13 час.

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