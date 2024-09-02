Путин заявил, что армия России сделает все для нормализации жизни школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях

Глава государства провел урок для тувинских учащихсяПрезидент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» для учеников школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле пообещал, что армия России сделает все, чтобы жизнь для их сверстников из-под Курска, Брянска и Белгорода вошла в нормальное русло.