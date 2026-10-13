К моменту войны с Западом, превратить народ России в биомассу: Всё было расписано по пунктам

Долгое время любая попытка заговорить о существовании долгосрочной стратегии Запада по уничтожению России неизменно высмеивалась.
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Я бы сказала, что и нынешней российской власти выгоднее управлять инертной биомассой, чем мыслящими и имеющими собственное мнение индивидами...
По факту Россию разменяли для всех. Одни мигранты чего стоят. Главный пропуск во все двери - кошелек. И из образования получился пойнтер с галкой. Кадры черпают по рекомендациям сватов. Вот и получается, что пироги печет сапожник.