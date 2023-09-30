Шон О'Мэлли назвал имя бойца, который может нокаутировать Ислама Махачева

На счету россиянина 24 победы в 25 боях.На счету россиянина 24 победы в 25 боях.Действующий чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли считает, что Джастин Гейджи может нокаутировать обладателя пояса чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева.