Шон О'Мэлли назвал имя бойца, который может нокаутировать Ислама Махачева

На счету россиянина 24 победы в 25 боях.На счету россиянина 24 победы в 25 боях.Действующий чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли считает, что Джастин Гейджи может нокаутировать обладателя пояса чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева.
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