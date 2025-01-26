BMW впервые показала хардкорный универсал M3 CS

В соцсетях баварской марки растиражировали закамуфлированные фото прототипа на Нюрбургринге. Хотя подписи, что речь идёт о BMW M3 CS Touring нет, на хардкорную версию намекает характерный бампер и передний сплиттер.
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