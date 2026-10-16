В Москве работают 380 театров, включая городские, федеральные и частные. Такое разнообразие позволяет каждому зрителю найти площадку по своим предпочтениям, сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» режиссер, сценарист, продюсер и художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов.
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