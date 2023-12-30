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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко и Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года – их проекты не получили поддержки

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проекты фигуристов. Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

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