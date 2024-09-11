У кого кот Матроскин научился делать «правильные» бутерброды?

Помните важный момент в отечественной кулинарии из мультфильма «Трое из Простоквашино»?! Тот, когда дядя Федор идет на улицу с бутербродом, встречает в подъезде кота Матроскина, который объясняет ему правду жизни: - Неправильно ты дядя Фёдор, бутеброды ешь.