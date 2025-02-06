Энергостанция в Эстонии вышла из строя перед отключением от БРЭЛЛ

ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя перед отключения от энергосистемы БРЭЛЛ (электрическое кольцо, объединяющее энергосистемы Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы).