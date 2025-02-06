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  • александр муравьев
    Такое сплошь и рядом. Я ни одной диспансеризации не проходил. В карточке написано что все прошёл.Владельца сети кл...
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Энергостанция в Эстонии вышла из строя перед отключением от БРЭЛЛ

Энергостанция в Эстонии вышла из строя перед отключением от БРЭЛЛ

ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя перед отключения от энергосистемы БРЭЛЛ (электрическое кольцо, объединяющее энергосистемы Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы).

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