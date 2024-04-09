ФСБ изъяла портреты нацистов в музее казачества в Ростовской области

Причиной для проведения обысков стали обращения граждан о реабилитации нацизма.Сотрудники УФСБ по Ростовской области проведи проверку в музейно-мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», где обнаружили портреты нацистских пособников и сомнительную литературу.