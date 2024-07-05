В Петербурге руководителя и двух сотрудников коммерческой фирмы подозревают в хищении 4 миллионов рублей

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение В Адмиралтейском районе Петербурга предъявлено обвинение троим представителям коммерческих организаций в хищении более 4 млн рублей бюджетных денежных средств, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
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