Федор Конюхов начал экспедицию по Южному океану на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию, на этот раз в акватории Южного океана на весельной лодке, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына и руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии