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Федор Конюхов начал экспедицию по Южному океану на весельной лодке

Федор Конюхов начал экспедицию по Южному океану на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию, на этот раз в акватории Южного океана на весельной лодке, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына и руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова .

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