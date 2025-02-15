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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями. Не допустим фашизма!» Футболистка сборной Португалии возмутилась из-за поста правой партии с использованием ее фото

Региональное отделение португальской правой партии Chega («Хватит!») в Абрантише опубликовала фотографию защитницы сборной Португалии и «Серветта» Жоаны Маршау, являющейся уроженкой этого города, с подписью: «Наша».

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