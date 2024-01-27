Сотрудники ГУ МВД России организовали для юных петербуржцев экскурсию к мемориалу «Разорванное кольцо»

В преддверии 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России провели для старшеклассников школ Невского района экскурсию к мемориалу «Разорванное кольцо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии