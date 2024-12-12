Царьград Фото: kremlin.ru Самое страшное, что могло случиться с Арменией, это Пашинян. А уже трагедия Арцаха (Нагорного Карабаха), разрушение экономики и логистическая изоляция — это производные, только последствия действий или бездействия Николы, не побоимся этого слова, Воваевича.
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