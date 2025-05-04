Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Одним из способов борьбы с украинскими безэкипажными катерами (БЭК), учитывая появившиеся у аппаратов дополнительные возможности по защите и нападению, может стать использование беспилотников.
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