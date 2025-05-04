Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Валентин Щербаков
    Может хватит слушать бредни тупорылого решалы Трампа и его кокаинового недоноска Зеленского, надо СВО довести до побе...FT: Украина может...
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Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Одним из способов борьбы с украинскими безэкипажными катерами (БЭК), учитывая появившиеся у аппаратов дополнительные возможности по защите и нападению, может стать использование беспилотников.

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