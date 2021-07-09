МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП) в стране.
МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП) в стране.
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