Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, комментируя отношения РФ и США, заявил, что у Москвы много друзей в Америке, среди них — американский актер Стивен Сигал, который присутствовал в зале во время пленарной сессии ВЭФ.
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