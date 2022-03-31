БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина пытается немцев и австрийцев обхитрить по поставкам русского газа

Украина пытается немцев и австрийцев обхитрить по поставкам русского газа

Киев начал торг с Европой, но в Берлине и Вене сидят не идиоты Евгений Берсенев На фото: оператор транспорта газа управления магистральных газопроводов «Львовтрансгаз» проводит переключение скважин из цикла отбора газа в цикл закачки на газосборном пункте подземного хранилища газа Стрыйского производственного управления, Украина (Фото: ТАСС/АР) Материал комментируют: Алексей Грива Сергей Пики Сергей Правосудов Киев в очередной раз приветственно помахал закрывшему перед ним двери Евросоюзу — выразил одобрение решению создать платформу для совместной закупки газа и предложил предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса, о чем сообщил самостийный министр энергетики Герман Галущенко.

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