Украина пытается немцев и австрийцев обхитрить по поставкам русского газа

Киев начал торг с Европой, но в Берлине и Вене сидят не идиоты Евгений Берсенев На фото: оператор транспорта газа управления магистральных газопроводов «Львовтрансгаз» проводит переключение скважин из цикла отбора газа в цикл закачки на газосборном пункте подземного хранилища газа Стрыйского производственного управления, Украина (Фото: ТАСС/АР) Материал комментируют: Алексей Грива Сергей Пики Сергей Правосудов Киев в очередной раз приветственно помахал закрывшему перед ним двери Евросоюзу — выразил одобрение решению создать платформу для совместной закупки газа и предложил предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса, о чем сообщил самостийный министр энергетики Герман Галущенко.