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Рубио пригрозил Ирану ударами по танкерам за атаки на корабли США

Рубио пригрозил Ирану ударами по танкерам за атаки на корабли США

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Иран, что Вашингтон будет отвечать ударами по танкерам на любые атаки против кораблей американских ВМС.

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