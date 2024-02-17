WSJ: США готовятся отправить оружие Израилю, включая бомбы

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency США, несмотря на продолжающиеся призывы к прекращению огня в секторе Газа, готовятся отправить Израилю партию оружия, в том числе бомбы, сообщили в газете Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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