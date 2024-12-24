Си Цзиньпин вручил свидетельство о присвоении звания генерал-полковника офицеру НОАК

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета /ЦВС/ Си Цзиньпин в понедельник в Пекине вручил офицеру Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ свидетельство о присвоении звания генерал-полковника, которое является высшим в действующей системе воинских званий НОАК.
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