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Китай

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Си Цзиньпин вручил свидетельство о присвоении звания генерал-полковника офицеру НОАК

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета /ЦВС/ Си Цзиньпин в понедельник в Пекине вручил офицеру Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ свидетельство о присвоении звания генерал-полковника, которое является высшим в действующей системе воинских званий НОАК.

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