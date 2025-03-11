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США отказались предоставлять военную помощь России: главное за сутки

США отказались предоставлять военную помощь России: главное за сутки

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США не будут оказывать военную помощь России, Украине выдвинули условия для возобновления поставок оружия, ВСУ атаковали Курскую область.

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