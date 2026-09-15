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Татар-информ

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Бизнес-омбудсмен Татарстана и Общественная палата РТ заключили соглашение

Бизнес-омбудсмен Татарстана и Общественная палата РТ заключили соглашение

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

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