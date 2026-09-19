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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонову назначили суд по делу об алиментах за день до матча «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ

Вратарю «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову назначили судебное заседание по делу об алиментах на 19 октября – за день до матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

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