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Сборная США в поддержку «женщин, которые борются за базовые права человека» выложила флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики

Сборная США показала флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики в поддержку женщин. Вчера в соцсетях сборной США появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа ЧМ-2022.

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