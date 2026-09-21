45 килограммов при росте 176: как худели Шишкова, Гагарина и другие звёзды

45 килограммов при росте 176 сантиметров, судороги, обмороки и два с половиной месяца в клинике — так для модели Алёны Шишковой закончилась её многолетняя гонка за стройностью.
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