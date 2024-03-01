🚫 Гантели, хот-доги и сыр с плесенью запретили к проносу на Всемирный Фестиваль молодёжи А ещё складные стулья, фонарики и штативы.
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🚫 Гантели, хот-доги и сыр с плесенью запретили к проносу на Всемирный Фестиваль молодёжи А ещё складные стулья, фонарики и штативы.