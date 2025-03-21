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Спички - не игрушка

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Шансов вернуть Крым все равно нет. Надо менять на реальный актив – Арестович

Шансов вернуть Крым все равно нет. Надо менять на реальный актив – Арестович

Украине нужно согласиться на российский статус Крыма, получив для себя какие-то бонусы. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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