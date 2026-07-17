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Царьград

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РИА Новости: Экс-главу Минобороны Украины Федорова могут вывезти и убить в Европе

РИА Новости: Экс-главу Минобороны Украины Федорова могут вывезти и убить в Европе

СБУ может ликвидировать экс-министра Федорова после его депортации из Украины.После отставки и публичного конфликта с главкомом ВСУ экс-министр обороны Михаил Федоров может стать объектом оперативных мер со стороны украинских спецслужб.

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