РИА Новости: Экс-главу Минобороны Украины Федорова могут вывезти и убить в Европе

СБУ может ликвидировать экс-министра Федорова после его депортации из Украины.После отставки и публичного конфликта с главкомом ВСУ экс-министр обороны Михаил Федоров может стать объектом оперативных мер со стороны украинских спецслужб.
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