В Нижневартовске именами погибших бойцов СВО назовут школы и улицы

В Нижневартовске (ХМАО) в честь погибших военных во время спецоперации хотят называть школы и улицы. От двух образовательных учреждений уже поступили обращение о присвоении имени выпускников, которые не вернулись с СВО.
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