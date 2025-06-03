Первая стая «Каракалов» покинула немецкий питомник

30 июля 2023 года на нашем сайте была опубликована статья «Питомник для Каракалов или размышления за рулём автомобиля».
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