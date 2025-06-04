На днях начнётся долгожданная реконструкция Западного обхода. Автомобилисты ждут появления на дороге шести полос, пассажиры общественного транспорта - новую линию трамвая.
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На днях начнётся долгожданная реконструкция Западного обхода. Автомобилисты ждут появления на дороге шести полос, пассажиры общественного транспорта - новую линию трамвая.
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