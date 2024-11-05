В Госдуме предложили мгновенно оповещать о нарушении ПДД красным сигналом

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем Комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым планируют внести на рассмотрение законопроект об информировании водителей о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, сообщает РИА Новости.
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