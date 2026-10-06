Узник совести Айво Петерсон оказался в тюремной больнице. Эстонские власти скрыли эту информацию от его близких

Положение политических заключённых в Эстонии остаётся очень сложным. Близкие и соратники по партии Koos («Вместе») сообщают, что осуждённый за «государственную измену» эстонский политик Айво Петерсон в конце сентября вновь был доставлен в тюремную больницу в тяжёлом состоянии.