Парашютист разбился насмерть в Ленобласти

В Ленинградской области во время учебно-тренировочного прыжка погиб парашютист. Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура 9 июня, трагедия произошла на посадочной площадке «Северный ветер» вблизи деревни Путилово, передает 78.
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