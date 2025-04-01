Перечитывая И. Тургенева

Как бы отнёсся Тургенев к западной экранизации «Первой любви» с Доминик Санда в образе Зинаида: великолепной Доминик, словно скрывающей в лукавых уголках губ код женственности? Тургенев всегда изображает начало любви.
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