Политика как он...
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Политика как она есть

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КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана

КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана

Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил Великобритании статусом «определённой и законной цели» в случае её поддержки военных действий США против Ирана.

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