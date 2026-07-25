КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана

Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил Великобритании статусом «определённой и законной цели» в случае её поддержки военных действий США против Ирана.
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