Как выглядела идеальная домохозяйка 1950-х? Cексуальная визажистка воскрешает пин-ап

Вряд ли вы застали 50-е годы, и уж тем более, провели их в США. Но ничто не мешает вам и сейчас узнать, как в те времена выглядели американки.
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