85 тыс. единиц. Наше оружие, захваченное в Ливане и Сирии, Израиль отдает Украине

Израильский проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира сообщает, что несколько самолетов ВВС США совершили перелеты из Германии в Израиль и далее в польский город Жешув, который считается главным хабом для западной военной помощи Украине.