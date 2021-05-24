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Лукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске

Лукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске

Что творится, ребята, что творится.Не везет блогерам в последнее время, да? Непруха какая-то.

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Анатолий Тарасов
Красавцы белорусы
Петр Шипилов
Запад нужно "учить" их же методами.
Антонина Лаврентьева
Верно!!! " Просвещенный Запад" давно забыл слово" Закон". Бандиты с большой дороги. Гаденыша поймали, пусть учится жизни.Это не языком мотать бесполезную муть и людей будоражить. Памперсы ему надо передать в изолятор. Такие политики герои только в студии за микрофоном.
Pciha Ivanova
Красава Лукашенко! Так держать! Путину слабо так же с хохлами справиться?
Лариса Фомичева
Браво,батька!!! Давно пора мочить эту пидарисню.
Яна
Вот так вот, господа, допишитесь...
borzov
ну, если еще и в Донбассе повоевал против гражданского населения, тогда ему один приговор - РАССТРЕЛЯТЬ НАХУЙ ЭТУ МРАЗЬ!!!
borzov
волчара, готовься, твоя очередь, насиделся по гейропам, пора на Колыму, причем пожизненно, на одних сухарях и воде
Галина Смирнова
Плачет горькими слезами Арестованный баран. Янки, янки – гоу хоум!!! И фашизм – но пасаран!!!
Валерий Харин
Батька подал хороший пример. Не мешало бы и нам достать некоторых ребят отсиживающиеся по разным углам за пределами страны, например, как Ходорковский и на него похожих. Однако, Путин с некоторых пор не боец. Посмотрим , что будет дальше.
Елена Бреслова
как хорошо, что в Белоруссии есть расстрел! раз этот гаденыш ещё и на Донбассе воевал против женщин и детей - высшая мера подонку!
Наталия
Ой, а где же были в это время Петров и Баширов, почему Запад не нашел их след?
Альбина Колесникова
Ставленнику США пора ответить за свои злодеяния.
Эдуард Филиппов
Готовили подставу Белоруссии , вот только продажных гнид у них на перечёт , коль подобного "гуся" задействовали... Подонка протасевича , нужно судить по полной и дать максималку , за терроризм. Касаемо западников , то оные давно занимаются обучением и натаскиванием террористов по всему миру. В их политике , это носит название "мягкой силы" , которой пользуются давно и повсеместно. Погано , только то , что российская продажная политическая и экономическая элита , откровенных бандитов привечает партнёрами , устраивая публичные лобзания.

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