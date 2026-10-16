Ветер сначала будет юго-восточным, затем сменится на северный. Его скорость составит 2–7 м/с В Алтайском крае выходные 17 и 18 октября пройдут с дождем и мокрым снегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым