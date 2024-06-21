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День Скипера Змея по славянской традиции ежегодно отмечают 22 июня

День Скипера Змея по славянской традиции ежегодно отмечают 22 июня

Древние славяне праздновали День Скипера Змея (Змеиный день) ежегодно 22 июня, в день Солнцеворота. По легенде, в этот день Скипер-Змей, царь надземного пекла и главный противник Бога Перуна, спускался на землю.

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