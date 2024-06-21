День Скипера Змея по славянской традиции ежегодно отмечают 22 июня

Древние славяне праздновали День Скипера Змея (Змеиный день) ежегодно 22 июня, в день Солнцеворота. По легенде, в этот день Скипер-Змей, царь надземного пекла и главный противник Бога Перуна, спускался на землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии