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О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное

О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное

Почти четыре часа продолжалось выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Не даром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня говорил, что эта речь будет иметь серьезный посыл и важное значение.

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