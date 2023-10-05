О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное

Почти четыре часа продолжалось выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Не даром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня говорил, что эта речь будет иметь серьезный посыл и важное значение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии