Летчик назвал вероятную причину ЧП с Cessna в Приангарье

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал возможную причину аварии с самолетом Cessna в Иркутской области, пилоты которого двое суток провели в тайге, прежде чем смогли выйти на связь.
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