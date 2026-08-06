Летчик назвал вероятную причину ЧП с Cessna в Приангарье

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал возможную причину аварии с самолетом Cessna в Иркутской области, пилоты которого двое суток провели в тайге, прежде чем смогли выйти на связь.