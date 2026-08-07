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Московский комсомолец в Израиле

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Открытие во время карибского круиза NCL на Norwegian Luna, 29 августа 2026 года

Открытие во время карибского круиза NCL на Norwegian Luna, 29 августа 2026 года

Долгожданная аттракция включает 19 захватывающих водный горок, «ленивую» реку (Lazy River), первая в круизной индустрии и специально оборудованная высокая локация для прыжков с утеса, специальную детскую зону, новые кулинарные заведения и многое другое .

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