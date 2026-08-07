Открытие во время карибского круиза NCL на Norwegian Luna, 29 августа 2026 года

Долгожданная аттракция включает 19 захватывающих водный горок, «ленивую» реку (Lazy River), первая в круизной индустрии и специально оборудованная высокая локация для прыжков с утеса, специальную детскую зону, новые кулинарные заведения и многое другое .
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