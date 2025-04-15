В каком районе Смоленщины самые плохие дороги?

В прошлом году дороги стали хуже в 10 смоленских районах Большая часть дорог, расположенных в Смоленске, не соответствует нормативных требованиям, следует из данных Смоленскстата в отчете по муниципальным образованиям региона за прошлый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии