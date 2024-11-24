Хорошая новость для автомобилистов – за чужие нарушения не придется платить: новые поправки начинают действовать с 2025 года Ольга БезродняяВ России ожидаются изменения в процедуре снятия автомобиля с учета, которые сделают этот процесс быстрее и легче.
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