Хорошая новость для автомобилистов – за чужие нарушения не придется платить: новые поправки начинают действовать с 2025 года Ольга БезродняяВ России ожидаются изменения в процедуре снятия автомобиля с учета, которые сделают этот процесс быстрее и легче.