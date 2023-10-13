Герман Греф: нужно вкладываться в различные направления электроэнергетики

Президент банка принял участие в дискуссии о городах будущего на Российской энергетической неделе Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии «Создавая город будущего» на Российской энергетической неделе — 2023.
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