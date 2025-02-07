Трушин: в 2024 году военные изучили более 90 образцов иностранного оружия

В 2024 году российские ученые провели анализ более 90 образцов иностранного вооружения и военной техники, что, по словам председателя военно-научного комитета Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Василия Трушиная, позволило значительно улучшить эффективность боевых действий на территории Украины.